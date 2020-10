WRC 9 sarà disponibile al lancio di PlayStation 5

Nacon e KT Racing hanno fatto sapere che WRC 9 sarà presente nella line-up di lancio di PlayStation 5, corredando l’annuncio con un primo video di gameplay catturato direttamente sulla console Sony.

Su PlayStation 5, WRC 9 sfrutterà le nuove funzionalità tattili del controller DualSense per sviluppare e migliorare il feedback fornito dalle diverse superfici stradali incontrate nel Campionato del Mondo di Rally. Grazie alle sottili vibrazioni possibili con il controller DualSense, i giocatori possono sperimentare sensazioni di guida più realistiche e sentire la differenza tra asfalto, ghiaia e neve, così come la direzione degli impatti. In termini di gameplay, i trigger del controller sono stati utilizzati anche per fornire un maggiore feedback. Essi reagiscono alle condizioni del veicolo, ad esempio rendendo più difficile l’accelerazione quando l’auto è danneggiata. Inoltre, il gioco girerà a risoluzione 4K e a 60fps.

Infine, i possessori della versione PS4 del gioco riceveranno gratuitamente l’aggiornamento all’edizione per PS5 quando questa verrà resa disponibile, il prossimo 19 novembre.