Call of Duty: Black Ops Cold War, ecco il trailer di lancio ufficiale

Activision ha confezionato il trailer di lancio ufficiale e in italiano di Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo episodio della celebre saga di FPS sviluppato da Treyarch.

Ambientato nel pieno della Guerra Fredda, quando i poteri mondiali si contendono il controllo mentre incombe una minaccia nascosta, in Call of Duty: Black Ops Cold War i giocatori dovranno affrontare operazioni segrete e combattere battaglie mai avvenute per fermare un complotto portato avanti per decenni.

Il gioco presenterà una campagna per giocatore singolo con i protagonisti Alex Mason, Frank Woods e Jason Hudson, uniti peraffrontare un misterioso nemico conosciuto con il nome di Perseus. Il comparto multiplayer porterà i giocatori in diversi angoli del mondo, dai deserti dell’Angola al gelido Mar Nero, facendo leva su un’esperienza cross-play interconnessa che comprende battaglie 6v6, 12v12 e team d’assalto da 40 giocatori. Non mancherà una nuova esperienza cooperativa Zombi che porterà i giocatori a vivere la storia dell’etere oscuro con “Die Maschine”.

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S dal 13 novembre. La versione per PS5 sarà disponibile il 19 novembre.