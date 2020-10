Microids ha annunciato che My Universe: Fashion Boutique è disponibile da oggi su PS4 e Nintendo Switch confezionando un apposito trailer di lancio.

I giocatori dovranno gestire il proprio negozio di abbigliamento, accogliendo i clienti e cercando di soddisfare le loro richieste fornendogli tutti i consigli per aiutarli a trovare l’outfit perfetto. Bisognerà partire da zero e, attraverso tanti mini-game, sarà possibile scegliere il tipo di capo da realizzare, il tessuto, la forma e il modello. Sempre più modelli e tessuti verranno sbloccati nel corso del gioco, con la possibilità di guadagnare ancora più attenzione nel mondo del fashion e mandare le proprie creazioni nelle più prestigiose città del mondo, come Tokyo, New York e Mosca.

Da notare che My Universe: Fashion Boutique sarà disponibile anche su PC, tuttavia al momento questa versione è ancora sprovvista di una data di uscita ufficiale.