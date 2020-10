Xbox Series X: ecco il nostro unboxing della console Microsoft

Dopo l’unboxing di PlayStation 5 che vi abbiamo proposto nella giornata di ieri, oggi tocca finalmente a Xbox Series X. Il nostro Claudio Magistrelli ci porta alla scoperta della console next-gen targata Microsoft illustrandoci tutto ciò che troveremo nella confezione una volta che la piattaforma approderà finalmente sul mercato, il prossimo 10 novembre.

Ci teniamo a ricordavi, inoltre, che Xbox Series X e PlayStation 5 saranno protagoniste di una lunga chiacchierata che Paolo Besser e lo stesso Claudio Magistrelli terranno venerdì pomeriggio in diretta streaming sul nostro canale YouTube. La discussione si inserisce all’interno dell’ampio palinsesto di dirette che abbiamo predisposto in occasione di Lucca Changes, la manifestazione che si terrà dal 29 ottobre all’1 novembre e di cui TGM è media partner ufficiale.