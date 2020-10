PlayStation 5: Sony rivela lo spot di lancio della nuova console

Mancano ormai appena un paio di settimane al lancio della prossima generazione di console, e per prepararsi alla fatidica data Sony ha deciso di presentare lo spot di lancio della sua PlayStation 5, narrato per l’occasione da Travis Scott. Come già negli spot passati, i temi centrali di questo video sono il motto “Play Has No Limits” e l’esplorazione di nuovi mondi e nuove possibilità. Un riferimento, ovviamente, sia alle possibilità tecniche offerte dall’hardware di nuova generazione che a funzionalità come il feedback aptico del controller DualSense.

Ricordiamo che in questi giorni la PlayStation 5 è arrivata da noi in redazione. Se volete dare un’occhiata al nostro video di unboxing, lo potete trovare qui; i comuni mortali, invece, dovranno attendere fino al 19 novembre per poter mettere mano alla nuova console Sony (e se pensate di giocarci subito Cyberpunk 2077, abbiamo brutte notizie per voi).