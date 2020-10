No Man's Sky mostra la sua Next Generation

Ormai abbiamo imparato ad aspettarci decisi passi in avanti da No Man’s Sky, che risultano notevoli specie se paragonati al suo tumultuoso lancio. E ovviamente Hello Games non poteva esimersi dal preparare il suo titolo alla prossima generazione di console, con numerosi rinnovamenti grafici ma non solo. Potete dare loro un’occhiata nel trailer di presentazione.

Molte le novità che arriveranno con il passaggio a PlayStation 5 e Xbox Series X. Potremo ovviamente goderci viste migliorate in tutta la gloria del 4K e a 60fps, ma anche condividere questo ben di dio con più giocatori: No Man’s Sky Next Generation, infatti, permetterà il multiplayer fino a 32 giocatori, con tanto di supporto al cross play. Perderemo anche molto meno tempo ad aspettare la fine dei caricamenti, con tempi dalle 5 alle 10 volte più brevi. Sarà inoltre implementato il supporto al PSVR – giusto per rendere l’esplorazione di navi infestate da creatura aliene più atmosferica – anche se non è stato fatto cenno al supporto di altri dispositivi per la realtà virtuale. E sempre per restare in tema PS5, No Man’s Sky Next Generation sfrutterà anche il feedback aptico dei nuovi controller DualSense.

L’aggiornamento arriverà al lancio delle nuove console, e sarà disponibile per l’utenza PC a partire dal 10 novembre. Per chiudere, sicuramente felici di sapere che arriverà all’incredibile prezzo di zero euro, e che vi permetterà di mantenere i vostri salvataggi anche sulle nuove console.