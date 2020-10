Valorant: Riot costretta a fare rollback della patch 1.11

Brutte notizie in casa Riot: sembra che l’ultimo aggiornamento per lo sparatutto competitivo Valorant sia stato un vero e proprio “incubo tecnico”, al punto da costringere gli sviluppatori a far tornare in cantiere la patch 1.11 e il loro gioco a tornare a una versione precedente. L’annuncio è stato dato tramite i canali social ufficiali del gioco, e ha chiarito che il rollback avverrà in nord America, Brasile e America Latina; sulle altre regioni questa patch non era ancora arrivata, e a questo punto sarà ovviamente rimandata finché gli sviluppatori non troveranno una soluzione.

Prima di chiudere, l’account di Valorant non ha mancato di fare della leggera ironia sulle vicissitudini tecniche del titolo. “Sappiamo che ve lo diciamo ogni patch, ma grazie della pazienza.”