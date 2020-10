Bravely Default 2 rinviato, arriverà a febbraio 2021

Ormai siamo in tema di rinvii, quindi la notizia non ci stupisce neanche più. Nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, Square Enix ha annunciato che Bravely Default 2 arriverà il 26 febbraio 2021. Si tratta quindi di un rinvio rispetto a quanto inizialmente previsto, dato che il JRPG sarebbe dovuto arrivare su Nintendo Switch nel 2020 (evidentemente qualcuno non ha incrociato abbastanza le dita). Questa data, oltretutto, è ancora quella riportata nella pagina del Nintendo eShop.

Ricordiamo che Bravely Default 2 è opera dello stesso studio che ha sviluppato anche Octopath Traveler, a sua volta acclamato JRPG di recente arrivato anche su PC. Se avverà lo stesso anche per Bravely Default, solo il tempo potrà dirlo.