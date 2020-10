Hitman 3: l'Agente 47 arriverà anche su Nintendo Switch

Nel corso del Nintendo Direct di oggi, è saltata fuori una discreta sorpresa: a quanto pare, anche Hitman 3 arriverà su Nintendo Switch. Alcuni di voi potrebbero domandarsi come un gioco certo tecnicamente non risibile come l’ultima fatica di IO Interactive riesca a girare su un hardware tutto sommato non impressionante come quello della console Nintendo. La risposta sta nel nome stesso di questa versione, e cioè Hitman 3 – Cloud Version. Il gioco, infatti, si appoggerà sulla nostra connessione a internet.

Come specificato nella pagina ufficiale del gioco su Nintendo.com, sarà possibile provare il gioco per cinque minuti per assicurarsi della solidità della nostra connessione. Una volta passato questo periodo, dovremo comprare l’Access Pass. Ovviamente, per potersi godere il gioco al meglio sarà necessaria una connessione sia rapida che stabile, ma poter giocare Hitman 3 su Nintendo Switch senza troppi sacrifici a livello tecnico rimane comunque un risultato notevole. Purtroppo, non è ancora stata fornita una data per la disponibilità su Switch del prossimo capitolo della trilogia World of Assassination, previsto per il gennaio 2021 su PC e console.