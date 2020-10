Haven uscirà a dicembre, svelata la data di uscita ufficiale

The Game bakers, il team indipendente che ha dato i natali a Furi, ha annunciato la data di uscita di Haven.

L’avventura action che strizza l’occhio ai giochi di ruolo giapponesi sarà disponibile dal 3 dicembre nei formati per PC, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Da notare che Haven approderà anche su PS4 e Nintendo Switch, tuttavia queste due versioni arriveranno sul mercato nel corso dei primi mesi del 2021.

In Haven il giocatore seguirà le avventure di Yu e Kay, due amanti in fuga che si sono rifugiati in un pianeta tanto isolato quanto pieno di misteri. A noi spetterà il compito di esplorare il mondo e far sì che i due possano ambientarsi su questo pianeta e costruire una vita insieme.