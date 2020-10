The Ascent rinviato al 2021, farà parte dell'offerta di Xbox Game Pass

Avrebbe dovuto vedere la luce entro fine anno, ma purtroppo The Ascent è stato rinviato al 2021. Ad annunciarlo ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori di Neon Giant e il publisher Curve Digital, che hanno però provato ad addolcire la pillola diffondendo un nuovo video di gameplay di questo action RPG in salsa cyberpunk.

Il filmato che trovate qui in alto mostra una sequenza di gioco cooperativo in cui due giocatori esplorano il distopico mondo di The Ascent, il tutto mentre gli sviluppatori commentano le azioni su schermo. Il team di sviluppo ha voluto approfittare dell’occasione per annunciare che il gioco farà parte dell’offerta del servizio Xbox Game Pass quando finalmente sarà disponibile.

The Ascent, lo ricordiamo, uscirà l’anno prossimo su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.