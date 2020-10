Halo Infinite: il director Chris Lee lascia il progetto

Un’altra tegola si abbatte su Halo Infinite ora che il director Chris Lee ha lasciato il progetto in seguito al rinvio annunciato lo scorso mese di agosto.

La notizia rimbalza sulle colonne di Bloomberg, dove leggiamo che Chris Lee rimane all’interno dell’organico di Microsoft per occuparsi di altri progetti. Al suo posto troviamo Joseph Staten e Pierre Hintze, i quali si erano già uniti al team di 343 Industries sul finire dell’estate. I due si occuperanno rispettivamente della campagna single player di Halo Infinite e del suo comparto multiplayer.

Nel frattempo, Halo Infinite dovrebbe approdare su PC, Xbox One e Xbox Series X/S nel corso del 2021, sebbene nei mesi scorsi siano circolate delle indiscrezioni circa a un possibile ulteriore rinvio al 2022, poi prontamente smentite dagli sviluppatori.

