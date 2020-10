Gears POP! chiuderà i battenti l'anno prossimo

Brutte notizie per chi gioca attivamente a Gears POP!, lo spin-off per PC e mobile della celebre saga di Gears of War nato da una collaborazione tra Microsoft e Funko. Gli sviluppatori di Mediatonic hanno infatti annunciato che tra qualche mese verrà staccata la spina ai server e il gioco cesserà di essere accessibile.

La data che segna la fine del servizio è stata fissata al prossimo 26 aprile 2021. Il team ha inoltre fatto sapere che gli acquisti in-app sono stati già disabilitati, mentre chiunque abbia effettuato degli acquisti dal 30 luglio scorso a oggi verrà risarcito in automatico.

