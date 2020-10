TGM@Lucca: al via le trasmissioni in streaming

Manca ormai poco all’inizio della serie di eventi preparati dalla redazione di The Games Machine in occasione di Lucca Changes. Ad aprire le danze, alle 17:00 in punto, saranno Mario Baccigalupi e Claudio Magistrelli, che per un’ora circa ci intratterrano con la presentazione del palinsesto. Ai due storici redattori si unirà poi alle 18:00 il noto YouTuber Michele “Sabaku” Poggi, che ci parlerà di come nel corso degli anni non sono cambiati solo i videogiochi, ma anche il modo di raccontarli – e con 32 anni di esperienza sulle spalle, potete crederci che The Games Machine dell’argomento qualcosa ne sa. Ma il racconto serve a fare da prodromo alla conservazione e alla memoria; e proprio di come vengono tramandati i videogiochi ci parlerà Claudio Magistrelli a partire dalle 19:00.

Dopo una pausa di circa un’ora (anche noi della redazione dobbiamo tirare il fiato, ogni tanto!), le trasmissioni riprenderanno alle 20:00 con la collaborazione dei ragazzi di Frogbyte, con cui parleremo di retrogaming fra un let’s play e l’altro. Vi ricordiamo che potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube; di seguito, trovate il programma della giornata in formato esteso.

17:00-18:00

Salotto di benvenuto TGM@Lucca

Gli appuntamenti del canale videogiochi di Lucca Changes: let’s play, gameplay footage e approfondimenti sui giochi del momento, insight di argomenti d’attualità videoludica, interviste con sviluppatori italiani e internazionali, il tutto servito con il linguaggio informale e ironico che ha fatto la storia della testata, 32 anni al servizio dei videogiocatori. Presentazione palinsesto con il caporedattore Mario Baccigalupi e Claudio Magistrelli di TGM.

18:00-18:30

Così Parlò Sabaku: Raccontare dal vivo i videogiochi

Il linguaggio nel raccontare i videogiochi è profondamente cambiato lungo i decenni, anche in senso critico: non è detto, tuttavia, che comunicazione video e streaming significhino sacrificare l’approfondimento, come dimostra l’esperienza del seguitissimo Sabaku. Talk con lo Youtuber e streamer Michele “Sabaku No Maiku” Poggi.

18:30-19:00

Tramandare i videogiochi

Approfondimento su come l’industria dei VG porta la sua lunga storia alle nuove generazioni: le infinite collection e remaster sono destinate ai millennials, mentre è molto più difficile rinvenire pratiche culturali per tramandare le opere videoludiche ai più giovani giocatori, come invece accade comunemente con cinema, letteratura e fumetti. Talk e video con Claudio Magistrelli di TGM.

20:00-22:00

Salotto di benvenuto Let’s Play e Retrogaming

Tutti i titoli protagonisti degli spazi che andranno a chiudere le quattro giornate di TGM@Lucca con let’s play e retrogaming. Talk di presentazione in collaborazione con i ragazzi di Frogbyte, organizzatori del lan party più grande e seguito d’Italia.