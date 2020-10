Astro's Playroom: ecco la prova di TGM

Se avete prestato attenzione alle nostre pagine negli ultimi giorni, vi sarete sicuramente accorti che una nuova console bianca è da poco arrivata in redazione. Si tratta ovviamente della PlayStation 5, a cui abbiamo dedicato un video di unboxing nella giornata di martedì. Ma non potevamo certo limitarci a spacchettarla e a tenerla lì come un soprammobile qualsiasi, in attesa del fatidico giorno di lancio del 19 novembre. Fortunatamente, per placare la nostra spasmodica attesa, Sony ha incluso in ogni console Astro’s Playroom, un gioco pensato per mettere in mostra le potenzialità dell’hardware di nuova generazione e, specialmente, del feedback aptico del suo nuovo controller DualSense. Vi lasciamo quindi con la nostra prova “pad alla mano”, affidata a Stefano Calzati.

