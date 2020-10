Warhammer: Chaosbane sarà disponibile al lancio su PS5 e Series X

Nacon ed Eko Software hanno appena annunciato che Warhammer: Chaosbane sarà disponibile al lancio su PlayStation 5 e Xbox Series X con la Slayer Edition. Questa versione dell’hack ‘n slash originariamente uscito circa un anno fa includerà tutti e 12 i DLC usciti finora, più un nuovo personaggio: Jurgen Haider, il cacciatore di streghe.

Traendo il suo potere direttamente dalla sua fede in Sigmar, Jurgen promette di essere un combattente formidabile sia in corpo a corpo che a distanza, grazie alla sua infallibile pistola. Il cacciatore di streghe arriverà in contemporanea con il lancio delle nuove console, e il 10 novembre su PC. Per l’occasione, Warhammer: Chaosbane vedrà anche un rinnovamento dei suoi primi due atti, con nuovi nemici e una nuova area: il cimitero. Dal punto di vista tecnico, la Slayer Edition assicura risoluzione 4K e 60 fps; ma se volete accertarvi più in dettaglio delle novità, Eko Software ha preparato anche un video di gameplay registrato su Xbox Series X.