Sekiro: Shadows Die Twice, disponibile l'aggiornamento Game of the Year

Già annunciato in precedenza, l’aggiornamento Game of the Year per Sekiro: Shadows Die Twice è ora disponibile. Ricordiamo che si tratta di un aggiornamento completamente gratuito per tutti i giocatori, e che includerà una serie di interessanti novità per il riuscito titolo di From Software. Lungi dal lasciarci senza qualcosa da gustare mentre aspettiamo che la barra del download scorra verso il suo inevitabile traguardo, lo sviluppatore nipponico ha anche preparato un trailer di presentazione.

Nuovi aspetti per Sekiro, nuovi modi di interagire con la comunità ma anche nuove sfide. Questo aggiornamento di Sekiro: Shadows Die Twice ci permetterà infatti di affrontare nuovamente boss già sconfitti nel corso delle nostre avventure. Attenzione, però: stando all’avvertimento sul blog ufficiale, sembra che alcuni boss abbiano approfittato del tempo trascorso per allenarsi e perfezionare qualche nuova tecnica. Tenete gli occhi aperti e alta la guardia!