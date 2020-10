Demon's Souls si mostra in un nuovo trailer di gameplay

Dopo essere stato rivelato poco più di un mese fa, Demon’s Souls è tornato a farsi vedere in un nuovo trailer di gameplay (a quanto pare, stavolta Sony è stata attenta a rimuovere ogni riferimento a una versione PC). Il video ha una discreta durata, e a differenza di quello dell’ultima volta sembra mostrare una fase più avanzate del gioco: niente nemici che cadono con un colpo, stavolta.

Nel video di gameplay troviamo anche spezzoni già accennati nel primo trailer di presentazione di Demon’s Souls, come il fiammeggante scontro con l’Armored Spider, qui battuto con relativa facilità (noi siamo relativamente sicuri che impiegheremo qualche tentativo in più). Vengono inoltre mostrate più armi rispetto alla classica spada lunga, e l’uso della magia, prima di chiudere con un altro boss.

Demon’s Souls sarà disponibile al momento del lancio su PlayStation 5, quindi a partire dal 19 novembre qui in Italia. Non è al momento chiara, invece, la sua situazione per quanto riguarda altre piattaforme.