TGM@Lucca: alle 18:00 l'intervista con Michele "Sabaku" Poggi

Primo giorno di trasmissioni per TGM@Lucca, e già abbiamo un ospite d’alto calibro con cui intrattenere il nostro fedele pubblico. Si tratta ovviamente di Michele “Sabaku” Poggi, noto YouTuber e streamer che tanti di voi conosceranno per le sue analisi sui titoli From Software, e che spesso arricchisce le nostre colonne con i suoi interventi. Sabaku si troverà con Mario Baccigalupi per discutere di un tema importante per chi fa il nostro mestiere, e cioè: com’è cambiata la comunicazione dei videogiochi negli ultimi anni? Che rinnovamenti hanno portato la diffusione dei social e, sopratutto, di piattaforme come YouTube e Twitch, che permettono un collegamento molto più immediato fra il giocatore e gli spettatori, rispetto a una tradizionale rivista cartacea?

Troverete le risposte a queste ed altre domande sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube, a partire dalle 18:00.