TGM@Lucca: ecco la programmazione di venerdì

Una giornata ricca quella di venerdì, che ci terrà impegnati quasi ininterrottamente dalle 11:00 fino alle 21:00 e oltre, con una programmazione ricca di eventi in streaming che si inseriscono all’interno del palinsesto di TGM@Lucca organizzato in occasione della manifestazione Lucca Changes.

Il nostro Mario Baccigalupi e la la cosplayer e tiktoker Francesca Venera si avvicenderanno ad Alessandro “DocManhattan” Apreda e Michele “Sabaku No Maiku” Poggi, che parleranno rispettivamente delle contaminazioni fumettistiche all’interno dei videogiochi e di soulslike, con particolare riferimento a Demon’s Souls. Sarà poi la volta di parlare di next-gen con Claudio Magistrelli e Paolo Besser, con collegamenti con vari Campfire in negozi di videogame. Si passa poi alle discussioni sui giochi recenti e in uscita, tra Assassin’s Creed Valhalla e Ghostrunner. Non mancherà uno spazio più competitivo, con la prima tappa del torneo Western Digital di Tekken 7, per poi passare la parola agli amici di Frogbyte, che allieteranno la serata con Baldur’s Gate 3 e Star Wars: Squadrons.

Vi ricordiamo, infine, che potrete seguirci in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale YouTube. Qui di seguito vi proponiamo il palinsesto esteso della giornata.

VENERDÌ 30/10

11:00

Freschi di Giornata

Presentazione temi del giorno a TGM@Lucca, con il caporedattore di The Games Machine Mario Baccigalupi e la cosplayer e Tiktoker Francesca Venera.

12:00

La Soffitta di DocManhattan: La Lunga Strada di Fumetti e Videogiochi, Parte 1

I videogiochi hanno iniziato a rapportarsi col mondo dei comics fin dalla loro nascita: viaggio attraverso le contaminazioni di linguaggio tra fumetti e opere videoludiche lungo i decenni. Talk tematico con il blogger di cultura nerd, cinema, fumetti e videogiochi Alessandro “DocManhattan” Apreda.

14:00

Così Parlò Sabaku: Demon’s Souls, Hidetaka Miyazaki e il seme dei soulslike

È corretto parlare dei Soulslike come un genere a sé stante? Guardando al panorama videoludico sembrerebbe di sì, attraverso opere piccole e grandi e contaminazioni con tipologie di giochi più antiche, come metroidvania e roguelike. Talk tematico con lo YouTuber e streamer di videogiochi Michele “Sabaku No Maiku” Poggi.

15:00

La Next Gen su PS5, Xbox Series e PC: caratteristiche e line-up

La nuova generazione di console è ormai alle porte, con tutto il suo carico di innovazioni e aspettative. Spazio, dunque, alle proposte di Microsoft e Sony, ma anche alle innovazioni in zona hardware di AMD, Intel e Nvidia per il PC gaming. Approfondimento video e talk con Paolo Besser e Claudio Magistrelli di TGM.

16:00

La Next Gen in Negozio, aspettative e strategie

Tanti settori stanno soffrendo per le conseguenze dell’epidemia Covid: tra questi c’è anche la vendita a contatto diretto coi clienti di console e videogiochi, che nonostante il periodo si prepara a sfruttare al meglio l’arrivo della next gen, anche per compensare le difficoltà. Collegamenti con Campfire in negozi di videogame.

17:00

Assassini, Vichinghi e Mitologia norrena: storia e leggenda in Assassin’s Creed Valhalla

Continua la strada di Assassin’s Creed verso un contaminazione sempre più profonda con i GdR d’azione, percorrendo col nuovo capitolo un’ambientazione, quella norrena, parecchio sfruttata negli ultimi anni. Game Showcase, gameplay footage e talk di approfondimento con Alessandro Alosi di TGM.

17:30

Ghostrunner, una corsa a perdifiato nel Cyberpunk

Aspettando l’intervista esclusiva su Cyberpunk 2077 di sabato, un gioco davvero intrigante in equilibrio tra runner a là Mirror’s Edge e pura azione di combattimento. Game Showcase, gameplay footage e talk di approfondimento con Nicolò Paschetto di TGM.

19:00

Torneo Western Digital: TEKKEN 7

Torneo competitivo di TGM in collaborazione con Western Digital e la comunità di Tekken.

20:00

Frogbyte e TGM: Let’s Play Baldur’s Gate 3

Let’s Play dal vivo e talk sul nuovo rampollo dell’illustre saga GdR Baldur’s Gate, sviluppato da uno team che ormai non ha bisogno di presentazioni, Larian Studios, espertissimo nel genere e con una sua cifra stilistica nel tocco al gameplay. Spazio in collaborazione con i ragazzi di Frogbyte, organizzatori del più grande lan party d’Italia.

21:00

Frogbyte e TGM: Let’s Play Star Wars: Squadrons

Sinossi: Let’s Play dal vivo e talk sui combattimenti spaziali di uno degli ultimi giochi dedicati alla saga di Star Wars, erede della mitologica tradizione anni ‘90 di X-Wing e Tie-Fighter. Spazio in collaborazione con gli amici di Frogbyte, organizzatori del più fantasmagorico lan party d’Italia.