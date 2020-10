World of Warcraft: Shadowlands, svelata la nuova data di uscita

Blizzard Entertainment ha annunciato la nuova data di uscita di Shadowlands, ultima espansione di World of Warcraft in arrivo su PC tra meno di un mese.

L’ottava espansione di World of Warcraft coinvolge i giocatori in un’avventura nelle Terretetre, regno di vite ultraterrene infinite dove le anime mortali giungono per trovare nuovi scopi o soffrire un eterno tormento da parte del Carceriere nella sua Torre dei Dannati. Durante l’esplorazione di questo luogo ultraterreno, i giocatori scopriranno il destino delle leggende di Warcraft, forgeranno un legame con una delle quattro Congreghe che regnano sui domini delle Terretetre e infine affronteranno una minaccia avvolta nell’oscurità, desiderosa di annientare il cosmo intero.

World of Warcraft: Shadowlands sarà disponibile dal prossimo 24 novembre.