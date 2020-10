TGM@Lucca: gli appuntamenti di oggi con DocManhattan e Sabaku

Nell’ambito del palinsesto di TGM@Lucca, oggi venerdì 30 ottobre avremo ospiti Alessandro “DocManhattan” Apreda e Michele “Sabaku No Maiku” Poggi, che parleranno rispettivamente delle contaminazioni fumettistiche all’interno dei videogiochi e di soulslike, con particolare riferimento a Demon’s Souls.

Ecco di seguito il dettaglio di entrambi gli appuntamenti:

12:00

La Soffitta di DocManhattan: La Lunga Strada di Fumetti e Videogiochi, Parte 1

I videogiochi hanno iniziato a rapportarsi col mondo dei comics fin dalla loro nascita: viaggio attraverso le contaminazioni di linguaggio tra fumetti e opere videoludiche lungo i decenni. Talk tematico con il blogger di cultura nerd, cinema, fumetti e videogiochi Alessandro “DocManhattan” Apreda.

14:00

Così Parlò Sabaku: Demon’s Souls, Hidetaka Miyazaki e il seme dei soulslike

È corretto parlare dei Soulslike come un genere a sé stante? Guardando al panorama videoludico sembrerebbe di sì, attraverso opere piccole e grandi e contaminazioni con tipologie di giochi più antiche, come metroidvania e roguelike. Talk tematico con lo YouTuber e streamer di videogiochi Michele “Sabaku No Maiku” Poggi.

