Everwild: il creative director ha lasciato Rare

Un’altra defezione illustre colpisce gli studi Microsoft ora che il creative director di Everwild ha lasciato Rare.

VGC riporta che Simon Woodroffe, questo il nome dell’ormai ex esponente dello studio britannico, sarebbe stato assente già da qualche tempo prima di consegnare lettera di dimissioni questo mese, lasciando trasparire che la decisione di lasciare Rare sia dovuta con buona probabilità a motivazioni personali.

Per il momento il progetto pare sia stato affidato a Louise O’Connor, la lead animator che in questi mesi è stata il volto della campagna promozionale e comunicativa di Everwild.

