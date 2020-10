Annapurna Interactive apre uno studio di sviluppo interno

Annapurna Interactive sta assumendo nuovo personale da innestare all’interno del suo primo studio di sviluppo interno con sede a Los Angeles, in California.

Il publisher di prodotti indipendenti del calibro di What Remains of Edith Finch, Sayonara Wild Hearts e Outer Wilds ha dunque deciso di realizzare in prima persona nuovi videogiochi. In questo modo, Annapurna Interactive punterà a offrire un’offerta ben più variegata di esperienze videoludiche.

