Sony sarebbe in procinto di acquistare Crunchyroll

Non sarà un’acquisizione dal peso in megatoni come quella che ha coinvolto Microsoft e Bethesda poche settimane fa, ma anche in questo caso non stiamo certo parlando di bruscolini. Stando a quanto riportato da Nikkei, infatti, Sony starebbe per acquisire il servizio di streaming di anime Crunchyroll. La transazione verrebbe a costare a Sony una cifra non indifferente, e cioè 957 milioni di dollari; il contrappasso di questa mossa sarebbe l’accesso a un pubblico di più di 70 milioni di spettatori in tutto il mondo, oltre a rendere il colosso di Tokyo un vero competitor nel mercato dello streaming di intrattenimento seriale.

Resta ancora da vedere, ovviamente, se questa mossa potrà avere qualche risvolto per quanto riguarda il mercato console. Che in futuro Crunchyroll possa avere un’integrazione con il PS Now?