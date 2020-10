The Dark Pictures: Little Hope ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Bandai Namco e Supermassive Games hanno lanciato il nuovo capitolo della loro antologia horror, e cioè The Dark Pictures: Little Hope. Come da tradizione, per celebrare l’arrivo sui negozi digitali e non del nuovo titolo è stato preparato anche un trailer di lancio.

Little Hope segue cinque protagonisti di diverse età, che in seguito a un incidente del loro bus scolastico si ritrovano sperduti in una cittadina non esattamente accogliente. A noi e alle nostre scelte il compito di salvare i cinque dagli orrori del passato (ma sopratutto del presente, a giudicare dal trailer). The Dark Pictures: Little Hope è il seguito di Man of Medan, ed è stato molto apprezzato dal nostro Marco Ravetto in sede di recensione.