TGM@Lucca: Game Showcase di Assassin's Creed, tornei e altro ancora

Non sarebbe un vero ciclo di eventi sui giochi senza un po’ di sano gameplay, e a TGM@Lucca non potevamo certo farci mancare il giocato vero e proprio. A partire dalle 17:00, subito dopo la fine delle discussioni sulla next-gen, sarà il turno di Assassin’s Creed Valhalla. A tenerci compagnia in questo guardo al nuovo capitolo della saga degli assassini sarà Alessandro Alosi, che già ha vergato per noi l’anteprima del titolo Ubisoft. Alle 17:30 si passerà all’adrenalinico Ghostrunner, una corsa a perdifiato fra le mura di una città cyberpunk in cui un colpo è sufficiente per segnare la nostra fine; in questo caso, a guidarci verso la Dharma Tower sarà Nicolò Paschetto.

Dopo una pausa di circa un’oretta, le trasmissioni riprenderanno con il King of Iron Fist Tournament. Alle 19:00 sarà infatti il momento del torneo di Tekken 7 organizzato da Western Digital, e che promette ricchi premi per chi risulterà trionfatore. A partire dalla 20:00, la fiaccola passerà ai ragazzi di Frogbyte, che ci intratterrano con i loro let’s play di Baldur’s Gate 3 prima e Star Wars: Squadrons poi.

Al solito, vi ricordiamo che potete seguire TGM@Lucca sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Trovate tutti gli altri eventi di Lucca Changes sul sito ufficiale.