Xbox Series X | S: Microsoft annuncia l'evento di lancio globale

Che le nuove console Microsoft lanceranno il 10 novembre è ormai cosa risaputa, ma non sarebbe lo stesso senza un evento globale che celebri l’arrivo nei negozi (e loro probabile breve permanenza) delle Xbox Series X e Series S. Proprio per questo motivo, la Casa di Redmond ha annunciato un evento speciale che si terrà il giorno stesso del lancio delle console, e che sarà trasmesso su YouTube, Twitch e Facebook Gaming. Le trasmissioni avranno il via a partire dalle 20:00 ora locale, e includeranno let’s play di content creator da tutto il mondo, che metteranno in mostra tutto il potenziale della Xbox Series X e Series S, oltre ad approfittarne per tenere raccolte fondi per cause meritorie.

Microsoft ci tiene a sottolineare che questo evento sarà un momento di gioco e di celebrazione dell’arrivo di una nuova era del gaming su console, e che non includerà nessun tipo di annunci. Potete trovare ulteriori dettagli sul post di annuncio ufficiale vergato da Phil Spencer. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che di recente l’Xbox Series X è arrivata anche a casa TGM; non perdetevi il nostro unboxing con Claudio Magistrelli.