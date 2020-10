Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft presenta lo spot televisivo

Manca ormai poco al lancio di Assassin’s Creed Valhalla (che, ricordiamo, fra poco sarà anche parte della programmazione di TGM@Lucca), e in preparazione alla fatidica data Ubisoft ha deciso di rivelare lo spot televisivo del gioco. Il video in questione è girato in formato cinematrografico, quindi non aspettatevi nuovi spezzoni di gameplay; in compenso, c’è Eivor che parla direttamente alla telecamera e spacca le ossa a qualche povero malcapitato, quindi non ci va neanche troppo male.

Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile a partire dal 10 novembre, e ci vedrà interpretare il ruolo di un predone vichingo impegnato nel ritagliarsi uno spazio nella tumultuosa Inghilterra del decimo secolo. Se volete sapere di più sul prossimo open world Ubisoft, Alessandro Alosi ha vergato per noi una corposa anteprima.