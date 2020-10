TGM@Lucca: il palinsesto delle trasmissioni di sabato

Terza giornata di diretta streaming per TGM@Lucca che com’è ormai consueto ci terranno impegnati dalle 11:00 fino a tarda sera. La programmazione odierna sarà prevalentemente incentrata sull’argomento cyberpunk, e prevede appuntamenti con Alessandro “DocManhattan” Apreda e Michele “Sabaku No Maiku” Poggi, per poi arrivare a un’intervista esclusiva a Daniele Duri, Principal Animator di CD Projekt RED per Cyberpunk 2077.

Vi sarà spazio anche per la realtà virtuale, per la seconda tappa del torneo Western Digital di Tekken 7 e per una buona dose di gameplay e retrogaming con gli amici di Frogbyte. Come al solito potrete seguirci in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale YouTube. Qui di seguito vi proponiamo il programma completo della giornata.

SABATO 31/10

11:00

Freschi di Giornata

Presentazione temi del giorno a TGM@Lucca, con il caporedattore di The Games Machine Mario Baccigalupi e la cosplayer e Tiktoker Francesca Venera.

12:00

La soffitta di DocManhattan: Blade Runner e il Cyberpunk

L’alba e lo sviluppo del genere cyberpunk attraverso videogiochi, cinema e letteratura, dai precursori come Philip K. Dick alle opere di Gibson e Sterling. La consacrazione di Blade Runner come saga cinematografica e leggendaria avventura grafica. Talk tematico con il blogger di cultura nerd, cinema, fumetti e videogiochi Alessandro “DocManhattan” Apreda.

14:00

Così Parlò Sabaku: Fantascienza Cibernetica nei videogiochi

Dal Giappone all’occidente, un viaggio tra i diversi modi di intendere il cyberpunk dal punto di vista culturale e squisitamente estetico, attraverso celebri anime e videogiochi che ne hanno reinterpretato la tradizione in forma interattiva. Talk tematico con lo YouTuber e streamer di videogiochi Michele “Sabaku No Maiku” Poggi.

15:00

Cyberpunk 2077: Vivere il Futuro – Intervista a CD Projekt RED

Approfondimento sull’attesissimo Cyberpunk 2077, GdR d’azione in uscita il 19 novembre, dagli autori delle celebrate trasposizioni videoludiche di The Witcher. Le contaminazioni con il cinema e altri generi videoludici, il rapporto con il gioco cartaceo che ha dato inizio alla saga nel 1988, il linguaggio visivo che anima protagonista, personaggi principali e cittadini di Night City. Intervista esclusiva a Daniele Duri, Principal Animator di CD Projekt RED per Cyberpunk 2077.

16:00

Le Frontiere della Realtà Virtuale: Oculus Quest 2, i sistemi PC VR, i giochi

Le ultime novità che stanno interessando il settore della realtà virtuale per hardware “all-in-one, PC VR e giochi correlati, in attesa di scoprire le implementazioni della RV anche sulle nuove console. Hands-on del nuovo visore Oculus e collegamento con Massimiliano Ariani e Antony Vitillo di New Technology Walkers, società specializzata sulle applicazioni della realtà virtuale.

17:00

Uno, Nessuno, Centomila: La Follia distopica di Watch Dogs Legion

Il nuovo capitolo di Watch Dogs rappresenta una specie di scommessa: La Londra distopica mostrata del giocodi Ubisoft si addentra con maggiore profondità nel cyberpunk, il tono sembra più cattivo e il gameplay mostra grande coraggio nell’estendere potenzialmente il ruolo di protagonisti a tutti i cittadini della metropoli. Game Showcase, gameplay footage e talk di approfondimento con Simone Rampazzi di TGM.

17:30

Amnesia Rebirth, il nuovo horror dai maestri di Frictional Games

Partendo da un ambito accademico, I fondatori di Frictional Games hanno creato con le saghe di Penumbra e Amnesia un nuovo modo di intendere i survival horror, in prima persona e praticamente indifesi, dimostrando con SOMA di aver raggiunto un nuovo livello di maturità anche sul fronte narrativo. Ecco il loro nuovo gioco. Game Showcase, gameplay footage e talk di approfondimento con Emanuele Feronato di TGM.

19:00

Torneo Western Digital: TEKKEN 7

Torneo competitivo di TGM in collaborazione con Western Digital e la comunità di Tekken.

20:00

Frogbyte e TGM: Let’s Play Doom Eternal The Ancient Gods

Sinossi: Let’s play e talk sull’espansione dell’eccellente Doom Eternal: gli dei sono antichi, lo storymode inedito ma la mattanza rimane piacevolmente la stessa, orchestrata dai maestri di id Software. Spazio in collaborazione con lo staff di Frogbyte, organizzatori del più grande e frequentato lan party d’Italia.

21:00

Frogbyte e TGM, viaggio nel Retrogaming

Gameplay footage dal vivo e talk su giochi del passato con la redazione di The Games Machine e Frogbyte. Retrogaming a sopresa, con tanta ironia e il giusto omaggio a pezzi di storia del videogioco.