TGM@Lucca: parliamo di cyberpunk con DocManhattan e Sabaku

Nel corso della terza giornata di programmazione per TGM@Lucca chiacchiereremo sia con Alessandro “DocManhattan” Apreda che con Michele “Sabaku No Maiku” Poggi di vari aspetti del cyberpunk. Tutto in vista dell’intervista esclusiva a Daniele Duri, Principal Animator di CD Projekt RED per Cyberpunk 2077.

12:00

La soffitta di DocManhattan: Blade Runner e il Cyberpunk

L’alba e lo sviluppo del genere cyberpunk attraverso videogiochi, cinema e letteratura, dai precursori come Philip K. Dick alle opere di Gibson e Sterling. La consacrazione di Blade Runner come saga cinematografica e leggendaria avventura grafica. Talk tematico con il blogger di cultura nerd, cinema, fumetti e videogiochi Alessandro “DocManhattan” Apreda.

14:00

Così Parlò Sabaku: Fantascienza Cibernetica nei videogiochi

Dal Giappone all’occidente, un viaggio tra i diversi modi di intendere il cyberpunk dal punto di vista culturale e squisitamente estetico, attraverso celebri anime e videogiochi che ne hanno reinterpretato la tradizione in forma interattiva. Talk tematico con lo YouTuber e streamer di videogiochi Michele “Sabaku No Maiku” Poggi.

15:00

Cyberpunk 2077: Vivere il Futuro – Intervista a CD Projekt RED

Approfondimento sull’attesissimo Cyberpunk 2077, GdR d’azione in uscita il 19 novembre, dagli autori delle celebrate trasposizioni videoludiche di The Witcher. Le contaminazioni con il cinema e altri generi videoludici, il rapporto con il gioco cartaceo che ha dato inizio alla saga nel 1988, il linguaggio visivo che anima protagonista, personaggi principali e cittadini di Night City. Intervista esclusiva a Daniele Duri, Principal Animator di CD Projekt RED per Cyberpunk 2077.

Potrete seguirci in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale YouTube.