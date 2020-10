Elden Ring: From Software ci ricorda che il gioco esiste

Molti di voi leggendo il titolo avranno pensato “embè? Mica ce n’eravamo dimenticati”, ma ci serviva un modo diplomatico di introdurre l’ultimo tweet di From Software, in cui lo studio nipponico non aggiunge assolutamente nulla di nuovo a quello che già sapevamo (anche l’immagine è la stessa già vista, pensa te). Di sicuro, però, sono riusciti nell’obiettivo di far nuovamente brulicare l’interesse intorno al loro prossimo titolo, che ricordiamo vedrà la collaborazione di George R. R. Martin, il famosissimo autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (note anche come Game of Thrones a chi odia la parola stampata).

Ovviamente, dopo un tweet simile non si può far altro che speculare quando finalmente potremo vedere qualcosa di concreto su Elden Ring. Il 10 dicembre ci saranno i The Games Awards; chissà che non sia quella la data buona.