Demon's Souls: un nuovo video dedicato alla colonna sonora

From Software sarà pure incredibilmente restia a condividere alcunché sul suo prossimo titolo, ma per fortuna i fan dei giochi di Miyazaki potranno trarre qualche consolazione dal fatto che Bluepoint e Sony hanno deciso di rilasciare un nuovo video incentrato sulla colonna sonora di Demon’s Souls. Non si tratterà di una riscrittura completa dell’originale, ovviamente, quanto piuttosto di una sua reimmaginazione, come spiegato dal produttore Peter Scaturro.

Se al centro dei soulslike c’è la narrazione, allo stesso tempo i giochi From Software non sarebbero certo gli stessi senza la loro colonna sonora – basti pensare che il solo nome “Gwyn” porterà sicuramente alla memoria di tanti fan le prime note del suo tema. Demon’s Souls lancerà il 19 novembre su PlayStation 5 (la data di lancio italiana della console: non fatevi ingannare da quel 12 novembre!), e non vediamo l’ora di poter ascoltare il lavoro fatto con queste composizioni.