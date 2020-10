Praey for the Gods arriverà nel 2021 su PS4 e PS5

Sembra che nuove lande attendano la protagonista di Praey for the Gods. Come annunciato tramite il PlayStation Blog, il survival di No Matter Studios si avventurerà su PS4 e PS5 a partire dal primo quarto del 2021. Del gioco è stato anche rivelato un nuovo trailer, che mette in mostra il gameplay sulla console di prossima generazione Sony.

Come sicuramente avrete notato dal trailer, Praey for the Gods unisce elementi survival a combattimenti contro enormi boss in pieno stile Shadow of the Colossus. Su PS5, il survival girerà a 60 fps, rispetto ai 30 della PS4 , avrà texture più dettagliate e tempi di caricamento ridotti; No Matter Studios ha anche fatto sapere di essere molto colpita dalle potenzialità del controller DualSense, che cercherà di integrare più possibile nel suo titolo. Ricordiamo che Praey for the Gods è già da tempo in Accesso Anticipato su Steam (dove oltretutto al momento è scontato del 35%); non è improbabile che la data di lancio del 2021 finisca per essere anche quella della versione PC.