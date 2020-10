The Dark Pictures: House of Ashes rivelato, arriverà nel 2021

Sembra che una sorpresa attendesse i giocatori alla fine di Little Hope, e no, non si tratta di un jump scare ma piuttosto della rivelazione del prossimo capitolo della The Dark Pictures Anthology, e cioè House of Ashes. Supermassive Games aveva già agito in modo simile con Man of Medan, il primo capitolo dell’antologia horror, che in chiusura rivelava il suo seguito. Il teaser, che contiene un generico 2021 come data di lancio, non è ancora stato caricato su canali ufficiali, ma la solerzia dell’internet non va sottovalutata.

Sembra che stavolta, invece di una buia cittadina saranno buie catacombe sumere a fare da sfondo alle nostre avventure. Per qualche motivo, non pensiamo che questo renderà la scampagnata molto più rilassante.