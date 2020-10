Ruined King: A League of Legends Story, ecco il trailer d'annuncio

Già da un po’ di tempo Riot Games aveva rivelato di volersi occupare di altri progetti oltre a League of Legends, il MOBA che l’ha resa il colosso che è oggi. Alcuni, come Valorant, sono stati nel frattempo rivelati e lanciati; di altri, come Ruined King, rimanevano progetti misteriosi avvolti nelle nebbie, e di cui si vociferava soltanto. O almeno, per quest’ultimo era così fino alla giornata odierna: nel corso dei mondiali di League of Legends, Riot Games ha infatti rivelato ufficialmente Ruined King: A League of Legends Story, un gioco di ruolo single player sviluppato da Airship Syndicate (Battle Chasers: Nightwar, Darksiders Genesis) che arriverà nei primi mesi del 2021 su PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Niente Xbox One, curiosamente.

Sei i volti noti che andranno a comporre la nostra ciurma in Ruined King, e cioè Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri e Pyke. Come intuibile dal titolo del gioco, questo variegato gruppo si ritroverà ad affrontare il Re in Rovina (sì, quello della Blade of the Ruined King) e i terrori delle Isole Ombra. Il trailer non ha mostrato altri personaggi del cast di League of Legends, ma non ci stupirebbe se a un certo punto ci dovessimo trovare di fronte come boss Mordekaiser o Thresh.

Le Isole Ombra non saranno però location esclusiva del gioco: a quanto pare, potremo esplorare anche la piratesca cittadina di Bilgewater. Chissà se, vista la presenza sia di Illaoi che di Miss Fortune, nelle nostre peregrinazioni incontreremo un certo pirata duro a morire. Se abbisognate di ulteriori informazioni su Ruined King: A League of Legends Story, Riot ha anche lanciato il sito ufficiale del gioco.