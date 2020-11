Blair Witch: Oculus Quest Edition, l'horror di Bloober ora disponibile in VR

Se pensavate che esplorare una buia foresta fosse già inquietante abbastanza, sappiate che ora potete farlo anche in VR. Bloober Team ha infatti finito i lavori su Blair Witch: Oculus Quest Edition, ora disponibile sulla piattaforma per VR di Facebook. Lo studio polacco ha anche preparato un nuovo trailer che mette in mostra il suo horror giocato con indosso un visore VR – giusto per stare sicuri, noi vi consigliamo di assicurarvi di avere ampio spazio di manovra. E sì, ovviamente potrete coccolare Bullet.

Blair Witch Project era uscito su PC e console circa un anno fa, e seguiva i passi di Ellis, ex poliziotto alla ricerca di un giovane persosi nella foresta di Black Hills. Importante sarà la compagna di Bullet, il suo cane, necessario al protagonista per mantenere il contatto con la realtà. Rivisitato e adattato appositamente per il visore VR di Facebook, Blair Witch: Oculus Quest Edition è disponibile al prezzo di 29,99€.