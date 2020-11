TGM@Lucca: una chiacchierata sul VR con New Technology Walkers

Dopo il nostro hands-on con Oculus Quest 2 di ieri, che speriamo non vi siate persi (e se l’avete fatto potete recuperarlo qui), Massimiliano Ariani e Antony Vitillo di New Technology Walkers torneranno a tenerci compagnia dalle 15:30 alle 16:00 di oggi. L’argomento, ovviamente, continuerà ad essere il VR e le sue applicazioni, anche in vista della next gen. Perché certo, il feedback aptico del DualSense sarà una novità intrigante, ma avete mai provato ad immaginare le potenzialità di una tuta aptica? Se già vi vengono in mente scene simili a quelle che abbiamo visto in Ready Player One, forse state correndo un po’ troppo per il momento, ma l’idea è quella.

Per saperne di più sull’argomento, non mancate di seguire la diretta sul nostro canale YouTube o sulla nostra pagina Facebook. Trovate la programmazione completa di Lucca Changes sul sito ufficiale.