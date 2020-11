Annunciato un battle royale ispirato a Vampire: The Masquerade

Lo sviluppatore danese Sharkmob ha annunciato di essere al lavoro su un videogioco multiplayer di stampo battle royale su licenza Vampire: The Masquerade.

Il progetto si è mostrato per la prima volta attraverso il breve teaser trailer presente qui in alto, tuttavia è attualmente privo di un titolo ufficiale. Gli sviluppatori hanno però diffuso alcuni dettagli: ambientato tra le strade di Praga, questo battle royale permetterà ai giocatori di vestire i sanguinolenti panni di un vampiro e di combattere contro gli altri utenti, finché non ne rimarrà soltanto uno in piedi.

Non sono state annunciate le piattaforme di riferimento, mentre sappiamo che il gioco vedrà la luce nella seconda metà del 2021.