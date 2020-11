Everspace 2 è stato rinviato a causa di Cyberpunk 2077

Avrebbe dovuto vedere la luce entro la prima metà di dicembre, invece Everspace 2 è stato rinviato a causa dello slittamento della release di Cyberpunk 2077.

Tramite un aggiornamento pubblicato su Kickstarter, Rockfish Games ha fatto sapere che la decisione è stata difficile ma è stata presa per evitare che il coverage mediatico dedicato al gioco di ruolo di CD Projekt possa in qualche modo distogliere l’attenzione dall’Accesso Anticipato di Everspace 2, ora spostato al successivo mese di gennaio 2021.

Bisognerà armarsi di pazienza, dunque, e attendere qualche settimana in più prima di mettere le mani su questo intrigante sparatutto siderale.

