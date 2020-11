Annunciato Super Lone Survivor per PC e Switch

Superflat Games ha annunciato Super Lone Survivor, una versione riveduta, corretta e ampliata del survival horror pubblicato originariamente nel 2012 in arrivo prossimamente su PC e Nintendo Switch.

Questa nuova edizione del gioco è stata riscritta da zero in modo da supportare nativamente i pad su PC, per funzionare al meglio su monitor ad alto tasso di refresh e risoluzione UltraWide. Il gioco girerà a 60 fotogrammi al secondo sulla console Nintendo. In più, Super Lone Survivor, in uscita nel 2021, includerà anche uno scenario aggiuntivo intitolato Ascending.