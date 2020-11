Chernobylite approderà su console nel corso del 2021

The Farm 51 ha fatto sapere che Chernobylite sarà disponibile sulle console dell’attuale e della prossima generazione nel corso del 2021, e lo ha fatto diffondendo un nuovo video di gameplay tratto dalla versione ora disponibile in Accesso Anticipato su PC.

Gli sviluppatori polacchi hanno precisato che il gioco sarà disponibile anche sulle piattaforme di streaming, senza però precisare quali, mentre potrà contare sulla localizzazione in più lingue, anche in questo caso non sappiamo i dettagli.

Nel frattempo l’edizione PC continua ad aggiornarsi con nuovi contenuti, tra cui due nuove quest e armi addizionali.