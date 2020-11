In futuro, Apex Legends potrebbe non essere solo un battle royale

Manca poco al lancio della Stagione 7 di Apex Legends, e sembra che Respawn Entertainment abbia in mente grandiosi piani per il futuro del suo battle royale. Nel corso di una lunga intervista che Eurogamer ha tenuto con Chad Grenier (con cui ha avuto a che fare anche il nostro Gian Filippo Saba in sede di anteprima), infatti, lo studio avrebbe rivelato di avere altre cinque stagioni già in mente per il suo titolo. Non solo: a quanto pare, Respawn vuole espandere Apex Legends oltre i confini del battle royale.

“Per ora siamo un battle royale. Penso che se guardiamo al futuro, avremo un sacco di conversazioni, tipo, dovremo andare oltre il battle royale? Abbiamo questo roster di leggende che la gente adora – come possiamo sfruttarle? E penso che se guardiamo al futuro, è probabile che vedrete il gioco diventare più che un semplice battle royale. Abbiamo tutte queste [modalità a tempo limitato] e altri modi di giocare. Penso che sia un buon punto di partenza.”



Grenier ovviamente è stato attento a non sbottonarsi su cosa potesse intendere di preciso, lasciando però detto che “se vado a vedere le prossime stagioni e i prossimi corti animati, e le cose che arriveranno l’anno prossimo, penso che ogni fan di Titanfall ne sarà entusiasta.” Titanfall, e l’assenza di un suo terzo capitolo, sono ovviamente un tema ricorrente in ogni intervista a Respawn Entertainment, che però precisa di essere impegnata con altro, al momento. Ma che avrà voluto dire con queste sibilline parole Chad Grenier? Un semplice riferimento a un ritorno di volti noti, come già successo per Blisk e Ash, o forse qualche nuova modalità che potrebbe meglio incontrare l’apprezzamento dei giocatori di Titanfall?