Destiny 2: Oltre la Luce, Bungie spiega i cambiamenti alla progressione

Con Destiny 2: Oltre la Luce in arrivo, tante sono le cose che cambieranno. Del contenuto che andrà in soffitta abbiamo già parlato tempo fa; oggi, grazie al post di Bungie che ha spiegato più in dettaglio i cambiamenti alla progressione, andiamo a vedere quali saranno le novità più significative. Al solito, con l’arrivo di questa nuova espansione, il cap massimo del livello Luce sarà aumentato. Completando le missioni della storia e magari qualche side quest, potrete aspettarvi di arrivare intorno al livello Luce 1200, cioè il cosiddetto “soft cap”. Per progredire oltre questa soglia, vi serviranno gli ormai tradizionali engrammi potenti, grazie ai quali potrete arrivare al livello 1250, anche conosciuto come “hard cap”. Ci sarà infine un “pinnacle cap”, che, come potete intuire dal nome, potrà essere raggiunto grazie alle pinnacle rewards, che vi porteranno a un livello massimo di 1260.

Con Destiny 2: Oltre la Luce, Bungie cambierà anche leggermente il modo in cui è possibile ottenere engrammi potenti. Le tradizionali fonti di acquisizione – tramite le missioni giornaliere e settimanali – resteranno invariate, ma ci sarà anche la possibilità di ottenerli come ricompense dagli assalti, dalle attività PvP e dalle ricompense stagionali. Il cambiamento è stato fatto per garantire anche a chi è interessato a un’attività in particolare – come per esempio gli assalti – la possibilità di migliorare il proprio livello Luce.

Infine, Bungie ha introdotto un cambiamento significativo anche al modo in cui potremo acquisire Polvere Luminosa. Come le precedenti espansioni, anche Destiny 2: Oltre la Luce arriverà con il suo pass stagionale, e sarà proprio tramite quest’ultimo che potremo acquisire fino a 7500 unità di Polvere Luminosa, più 3000 unità aggiuntive dovessimo decidere di acquistare il pass. Di contro, Bungie ridurrà la quantità di Polvere acquisita tramite ricompense settimanali, che passerà da 200 a 100. L’idea è quella di permettere anche a chi ha un solo personaggio, e quindi non può grindare più volte le missioni settimanali, di acquisire buone quantità di Polvere Luminosa.

Destiny 2: Oltre la Luce arriverà su PC e console a partire dal 10 novembre.