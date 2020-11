Monster Hunter Rise: l'ultimo trailer mostra il gameplay della Great Sword

Cosa sarebbe un Monster Hunter senza le sue esagerate armi con le quali dare la caccia a mostri di varie forme e dimensioni? Niente, diciamo noi, e infatti anche in Monster Hunter Rise ci sarà la tradizionalissima spada enorme con cui porre fine con violenza estrema alle scorribande di fauna troppo irrequieta (o, se siete meno sanguinari, catturarla dopo averla addomentata). Qualunque sia il vostro allineamento etico nei confronti dei mostri, Capcom ha rivelato un nuovo, lungo video di gameplay dedicato proprio alla Great Sword.

Ricordiamo che Monster Hunter Rise fa della verticalità un punto forte del suo level design; proprio per questo motivo, potremo usare gli insetti filo che vediamo nel trailer per spostarci più rapidamente (si, se volete mentre lo fate potete canticchiare il tema di Spider-Man). Ovviamente, potremo sfruttare questi insetti filo anche in combattimento, e nel video possiamo vedere come la Great Sword benefici molto della mobilità aggiuntiva.

Monster Hunter Rise uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 26 marzo 2021.