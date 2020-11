Blair Witch e Ghostbusters: Remastered gratuiti su Epic Games Store

Con la fine del mese di ottobre, nemmeno l’Epic Games Store poteva esimersi dal dare quell’accento di terrore e raccapriccio ai suoi giochi gratuiti della settimana. Due i titoli offerti in questo caso, e cioè Blair Witch e Ghostbusters: The Video Game Remastered. Forse non per caso, entrambi i titoli hanno la loro origine da prodotti cinematografici, ma fortunatamente in questo caso stiamo parlando di prodotti competenti e non dei classici cash-in a cui troppi anni di videogiochi ci hanno abituati.

In Blair Witch, interpreteremo un ex poliziotto che si avventura in una buia foresta alla ricerca di un ragazzino sperduto, mentre in Ghostbusters ci caleremo nei panni dei leggendari protagonisti del film, inforcheremo lo zaino protonico e daremo la caccia agli spettri che terrorizzano New York. Entrambi i giochi saranno disponibili fino alle ore 17:00 del 5 novembre, quando verrano sostituiti da Wargame: Red Dragon.