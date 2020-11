Godfall: ecco i requisiti hardware della versione PC

Counterplay Games e Gearbox Publishing hanno diffuso i requisiti hardware necessari a far girare Godfall su PC. Si tratta di requisiti tutt’altro che abbordabili, soprattutto quelli relativi alla configurazione consigliata. Ma vediamoli in dettaglio:

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600

: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600 RAM : 12GB

: 12GB Scheda video : AMD Radeon RX 580 8GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

: AMD Radeon RX 580 8GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB Spazio su disco: 50GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700

: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700 RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / Nvidia GeForce GTX 1080 TI 11 GB

: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / Nvidia GeForce GTX 1080 TI 11 GB Spazio su disco: 50GB

Come riportato su Reddit dal community manager di Counterplay Games, i requisiti consigliati servono per giocare a risoluzione FullHD e 60fps con livello di dettaglio impostato su “Alto”.

In ogni caso, vi ricordiamo che Godfall uscirà il 12 novembre su PC e il 19 novembre su PS5.