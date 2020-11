The Medium: classificazione rifiutata in Australia

Brutte notizie per The Medium: all’esclusiva Xbox Series X/S (che uscirà anche su PC) è appena stata rifiutata la classificazione in Australia, come riportato sul sito dell’ente apposito.

Non sappiamo quale sia il motivo che ha portato alla mancata classificazione del gioco, tuttavia Kotaku segnala che Bloober Team è attualmente al lavoro per risolvere la questione. L’assenza di classificazione significa che The Medium non può essere venduto nella terra dei canguri finché gli sviluppatori non correranno ai ripari, e dunque l’ente preposto rettifichi la valutazione sul prodotto.

Si tratta di una situazione da risolvere in fretta dal momento che The Medium uscirà il prossimo 10 dicembre.

