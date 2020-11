The Elder Scrolls Online: Markarth è disponibile su PC e Stadia

ZeniMax Online Studios ha confezionato il trailer di lancio di The Elder Scrolls Online: Markarth, l’ultimo DLC del celebre MMORPG disponibile su PC e Stadia da oggi assieme a un update gratuito.

Markarth porta i giocatori nelle terre selvagge del Reach per riunire una banda di alleati improbabili e per affrontare un signore dei vampiri e il suo antico esercito. Con il DLC e l’aggiornamento gratuito del gioco base, i giocatori potranno esplorare il Reach e Arkthzand Caverns per affrontare nuove missioni, personaggi, sfide, l’arena in solitaria Vateshran Hollows, il sistema Item Set Collection e altro ancora.

Da notare che The Elder Scrolls Online: Markarth sarà disponibile anche su PS4 e Xbox One: approderà su entrambe le piattaforme il 10 novembre.