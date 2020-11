Outriders: il quarto broadcast andrà in onda dopodomani

Square Enix ha annunciato che nella giornata di dopodomani andrà in onda il quarto broadcast dedicato a Outriders, lo sparatutto cooperativo in sviluppo negli studi di People Can Fly.

La trasmissione di domani getterà un po’ di luce sui contenuti post-campagna di Outriders, le cosiddette Spedizioni, mentre punterà riflettori sulla quarta classe, il Tecnomante. Il quarto broadcast sarà visionabile in diretta a partire dalle 18:00 di dopodomani, giovedì 5 novembre, sul canale Twitch di Square Enix.